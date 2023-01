Servizio civile, tre progetti a Pregnana

Il Comune di Pregnana in cerca di giovani interessati a svolgere il servizio civile.

Servizio Civile

Tre i progetti che verranno attivati: in ambito culturale, ambientale e socio-assistenziale. Il primo è legato alla biblioteca, il secondo alla tutela ambientale e alla cura del territorio, il terzo invece sul volontariato nei servizi socio assistenziali comunali. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line, attraverso il sito www.scanci.it, entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2023. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Tre progetti

La proposta è aperta a ragazzi fra i 18 e i 28 anni, desiderosi di svolgere un'esperienza di formazione professionale all'interno della pubblica amministrazione, rendendosi al contempo utili all'intera comunità.

"Il Comune di Pregnana ha pubblicato un bando per tre progetti: in ambito culturale, ambientale e socio- assistenziale. Ora cerchiamo candidate e candidati per questa opportunità. Grazie a questa esperienza puoi inserirti nel mondo del lavoro, prepararti “sul campo” per un futuro lavoro nella Pubblica Amministrazione, contribuire a sostenere i servizi del Comune grazie alle tue competenze e al tuo impegno".

Per chi interessato, le info sul portale comunale https://comune.pregnana.mi.it/notizie/servizio-civile-universale-2022