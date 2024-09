Servizio civile digitale: si cercano volontari, domande entro il 26 settembre

Il Comune di Rho aderisce al Progetto Servizio Civile Digitale per favorire l’accesso da parte dei cittadini ai servizi digitali online erogati. Il progetto comprende sia interventi di supporto al cittadino in termini di facilitazione digitale, sia momenti di educazione digitale soprattutto per chi è meno avvezzo alle tecnologie per mancanza di competenze o di strumentazione.

Un avviso pubblico per cercare volontari in grado di aiutare chi fatica con le tecnologie

Per portare a termine il progetto il Comune ha emesso un avviso pubblico per cercare volontari in grado di aiutare chi fatica con le tecnologie. L’Avviso pubblico è pubblicato sul sito www.comune.rho.mi.it. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di 25 ore settimanali. La domanda va presentata attraverso la piattaforma Domanda on Line all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le 14 del 26 settembre. Occorre essere cittadini italiani, avere tra i 18 e i 28 anni, nessuna macchia sulla fedina penale.

Ai volontari spetta un assegno di 507 euro mensili

Ai volontari spetta un assegno di 507 euro mensili e, al termine una attestazione delle competenze raggiunte a fine servizio. «Il servizio civile digitale nasce per assistere, accompagnare e supportare gli utenti nella fruizione di servizi digitali pubblici e privati, per favorire l’inclusione digitale e lo scambio di competenze intergenerazionale – commenta l’assessore alla Smart City Emiliana Brognoli – Nostro obiettivo è, anche attraverso questa opportunità, aumentare la conoscenza degli strumenti informatici e delle opportunità online e facilitare l’accesso ai servizi per rendere i sistemi digitali meno ostici a chi li guarda ancora con preoccupazione»