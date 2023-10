Servizi straordinari a dicembre per la Polizia Locale

Nuovi servizi straordinari per la Polizia Locale di Parabiago che dal 1 al 17 dicembre garantirà dei controlli in città anche dalle 17 alle 4 di mattina.

Nuovo servizio straordinario a dicembre per la Polizia Locale

A seguito della positiva esperienza di implementazione servizi straordinari di controllo a favore della sicurezza cittadina fatta negli scorsi anni (progetti SMART ed “Estate in sicurezza”), la Giunta comunale accede a nuovi finanziamenti di Regione Lombardia per avviare servizi straordinari di controllo del territorio da svolgersi nel periodo dal 1 al 17 dicembre 2023, nella fascia oraria 17,00/04,00 del mattino. Si specifica che il finanziamento viene erogato per il tramite del Comune di Legnano che coordinerà i servizi di tutto l'Asse del Sempione.

Infatti, per meglio vigilare e prevenire situazioni di pericolo di sicurezza urbana e stradale, intensificando, tra gli altri, anche i controlli per guida sotto l’influenza di alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, i controlli di dicembre coinvolgono anche altri Comandi di Polizia Locale dell’Asse del Sempione. I costi degli straordinari degli operatori sarebbero interamente coperti da Regione Lombardia con le medesime modalità già utilizzate nei precedenti progetti.

Le parole del sindaco e dell'assessore

“I servizi di controllo straordinario previsti in dicembre - dichiara l’Assessore alla Sicurezza Barbara Benedettelli - saranno effettuati in collaborazione con i Comandi dell’Asse del Sempione; negli ultimi mesi sono stati fatti diversi servizi congiunti che hanno portato ottimi risultati di sicurezza. L’ultimo, per esempio, sabato scorso durante il quale il nostro Comando è intervenuto con tre autovetture e 9 operatori. È importante, quindi, avere a disposizione una struttura più completa in termini di strumentazione e supporto alle squadre in servizio.”

“In questi anni i servizi straordinari di controllo della Polizia Locale ci hanno permesso di intercettare situazioni di pericolo o di infrazioni del codice della strada - afferma il Sindaco Raffaele Cucchi - Continuare in questa direzione diventa, quindi, importante in termini di sicurezza e controllo. Inoltre, il finanziamento di Regione Lombardia, ci permette di sostenere i costi degli operatori in servizio straordinario.”.