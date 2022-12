Servizi erogati dal Comune e soddisfazione dei cittadini

Sono due le indagini in partenza ad Arese per conoscere il grado di soddisfazione da parte dei cittadini sui servizi offerti dal Centro civico Agorà e dal portale istituzionale.

Soddisfazione dei cittadini: due indagini in partenza

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia di qualità e controlli interni e col desiderio di apportare eventuali azioni di miglioramento nei diversi settori, l'Amministrazione prosegue nella rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza sulla qualità delle attività e dei servizi erogati dal Comune. Due le indagini in partenza: i servizi erogati al Centro civico Agorà e il portale istituzionale www.comune.arese.mi.it.

Le dichiarazioni di sindaco e vicesindaco

“È importante continuare a raccogliere la percezione dei cittadini, veri fruitori e destinatari dei servizi. Grazie ai loro suggerimenti e alle criticità che emergeranno, potremo migliorare l'attività dell'ente, verificare l'efficacia delle azioni messe in campo e mantenere vivo questo rapporto di collaborazione e fiducia tra Amministrazione e cittadini“- hanno dichiarato la Sindaca Michela Palestra e il Vice Sindaco Luca Nuvoli.

I questionari saranno disponibili online dal 27 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 (in home page, in Notizie in evidenza) e in formato cartaceo all'Agorà (via Monviso 7) e in Municipio (via Roma 2).

Per maggiori informazioni: https://comune.arese.mi.it/novita/notizie/centro-civico-e-nuovo-sito-internet/