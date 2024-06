Service in trasferta a Chivasso per il Lions club: donati 2500 occhiali

I Lions sono particolarmente noti per l'opera che svolgono a favore dei non vedenti e delle persone con problemi di vista. Raccogliere occhiali usati fornisce al Lions Club Maggiolini di Parabiago anche una grande occasione per sensibilizzare il pubblico alle attività lionistiche e le persone sono spesso compiaciute di sapere che può essere data nuova vita a qualcosa che loro non usano più, attraverso questa iniziativa di riciclaggio unica nel suo genere. Queste sono le fondamenta del Service per la raccolta degli occhiali usati andata in scena nei giorni scorsi.

La reazione della donazione

Il primo passo, dunque, è andato. Ma la raccolta deve essere completata con la consegna ad un Centro di riqualificazione che è stato raggiunto a Chivasso dai soci del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini supportati dal DO Vittorio Cristiano Zanotta a cui sono stati consegnati ben 2500 paia di occhiali. I soci sono stati accolti in maniera davvero squisita ed entusiasta dal Direttore Operativo Responsabile del Centro di Chivasso Lions Franco Guerra e dal suo Vice Lions Luisa Minella che hanno illustrato con dovizia di particolari il lavoro che i Lions compiono per ottenere il recupero degli occhiali fornendo anche agli studenti delle scuole del settore la possibilità di esercitarsi proficuamente. A ricordo del passaggio del Club che era avvenuto già sedici anni fa si è lasciato un secondo guidoncino.

Le tappe della visita a Chivasso

Dopo la visita al Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati di Chivasso i Soci del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini che da sempre professano il credo di “aiutare gli altri divertendosi” hanno proseguito la loro gita cultural gastronomica con notevole soddisfazione per tutti.