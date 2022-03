Serata di musica per ricordare "Gnappo"

MARATONA DI ARTISTI SUL PALCO

Tanti i nomi di artisti e band che saliranno sul palco per ricordare il cantante e leader dei Ciapa No venuto a mancare a dicembre 2021 a 35 anni

Serata di musica con numero artisti a Magenta per ricordare "Gnappo", storico leader e cantante dei Ciapa No scomparso a dicembre 2021.

Musica per "Gnappo"

"Gnappo" sarà ricordato con una serata di musica, quella che amava tanto. Sul palco una lunga maratona di band e amici che si esibiranno per lui. Tutto pronto per l'edizione speciale del "Revolution rock festival": in programma domenica 27 marzo, sarà alla memoria di Damiano Zorzo, per tutti "Gnappo", cantante e leader della band dei Ciapa No (cresciuto a Garbatola, frazione di Nerviano), attivo nel mondo della sinistra, del sindacato (con il SiCobas) e dell'Anpi e movimenti di tutta la zona (dall’Altomilanese al Magentino e Rhodense) venuto a mancare a causa di un malore il 3 dicembre 2021 nella sua abitazione di Arluno. Aveva 35 anni. La serata, dal titolo "A fem un cinema par ti" per ricordare la parlata tipica del 35enne, si svolgerà dalle 14 allo Xo Music, food and spirits di viale Piemonte.

«Non sarà e non vuole essere un tributo ma uno dei tanti tributi per ricordalo insieme - spiegano gli organizzatori - Questo perchè sono davvero tante le sfumature, le passioni, le lotte e gli amori che il nostro fratello aveva e risulta impossibile contenerli in qualsiasi serata per ricordarlo. Abbiamo quindi deciso di concentrarci su quella più affine a noi, che riguarda la musica e il modo di farla. Sarà quindi una giornata di musica per ricordarlo. Non vogliamo in alcun modo 'impossessarci' della sua figura, di renderla solo nostra perchè nessuno come lui è stato "pontefice" nella sua vita, pontefice nel valore più alto della parola. Capace di costruire ponti e mai muri, e di farlo sempre con la sua incredibile allegria e gioia".

Gli artisti

Per l’occasione arriveranno amici da tutta Italia, nomi anche famosi: ci saranno gli Across, Alessio Lega, Egidio Zorzo (papà di Damiano), i Gang (la celebre band di Sandro e Marino Severini), i Modena city ramblers (uno dei gruppi folk più famosi d'Italia e non solo), i Guacamaya, Il Complesso, Linea, Luchaskalientes, Mauri Clasch feat La zia, Not quite my tempo, Ostile, il cantautore rescaldinese Renato Franchi, gli Skassapunka e Tiki hangover.

Ingresso con offerta libera e obbligo di Green pass, quanto raccolto servirà per coprire le spese di pernottamento e trasferta degli artisti che arriveranno da più lontano.<