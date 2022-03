Serata di gala per la presentazione della nuova Castellana

Un'occasione speciale

Un susseguirsi di forti emozioni per la Castellana di Legnano, Lavinia Mescieri, al suo primo anno di reggenza

Una serata scintillante quella di sabato 27 marzo 2022, all'insegna di luci e colori degni di un Red Carpet per la presentazione della nuova Castellana di Legnano.

La serata della Festa della Castellana

Come da consolidata tradizione si è tenuta sabato la festa della Castellana, quest'anno presso il ristorante Dinner The Mode. Un susseguirsi di forti emozioni per la Castellana Lavinia Mescieri, al suo primo anno di reggenza, che ha curato nei minimi dettagli l'allestimento della cena, regalando ai presenti una serata di magia e di festa. Con un omaggio speciale donato a tutte le donne rossobiancorosse, che si sono trasformate in dive di Hollywood per una sera.

Prossimo appuntamento: sabato 2 aprile per la cena con i fantini, in compagnia di Valter Pusceddu e Mattia Chiavassa, in preparazione alle corse di addestramento dell'indomani.