Sempre più sport al Pirandello di Rho con la nuova area fitness.

Sempre più sport al Pirandello con la nuova area fitness

Con la bella stagione e l’entrata in zona gialla cresce la voglia di stare all’area aperta e praticare attività fisica in sicurezza: per rispondere a questi desideri l’Amministrazione comunale, in accordo con le indicazioni del Consiglio Comunale, ha realizzato la nuova area fitness al parco Pirandello.

L’area tra la via Pirandello e la via Leopardi ha nel suo interno un campo da calcio con annessi spogliatoi e bar, un pattinodromo, una struttura skatepark, un campo da basket, una piastra polivalente e giochi ludici. L’Amministrazione ha voluto completare questo contesto inserendo anche l’installazione di una struttura fitness, composta da elementi workout e una city bike.

L’installazione è stata realizzata dalla Ditta Kompan Italia SRL, di Milano, specializzata nel settore, con un costo di circa 28mila euro.

Le parole dell’assessore