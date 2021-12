Segnalato un caso di variante Omicron

"Abbiamo verificato con ATS la segnalazione di un caso di variante omicron a Magenta - ha affermato il primo cittadino - Si tratta di un solo caso, al domicilio, già preso in carico da ATS che sta eseguendo stretta osservazione. Le autorità sanitarie ci hanno confermato che i familiari e i contatti stretti sono tutti in isolamento secondo protocollo e sono stati informati i rispettivi medici di base. La situazione è sotto controllo e monitorata". Continui controlli sul territorio

Con un numero di casi costantemente in salita nelle ultime settimane è salito il numero di controlli in particolare per individuare e isolare la variante Omicron, molto contagiosa. Appena individuata la variante, Ats ha subito fatto partire l'iter procedurale per isolare la persona infetta e i contatti più stretti.