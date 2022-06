Sedriano festeggia i 25 anni di sacerdozio del suo parroco

La comunità di Sedriano ha festeggiato i 25 anni di sacerdozio del suo parroco, don Luca Fumagalli.

Comunità in festa per il parroco don Luca

Una festa che ha coinvolto tutto il paese in un momento così importante per il sacerdote, che ha iniziato a guidare la Parrocchia di Sedriano a ottobre 2020. A fare gli auguri al parroco per questo importante traguardo anche il sindaco Marco Re, che al termine della processione ha letto un biglietto a nome dell’intera Giunta.

"Carissimo don Luca, la scelta della vita sacerdotale suscita in tutti noi una forte ammirazione perché è una scelta esigente, Il camminino spirituale del parroco accompagna e indirizza il cammino spirituale della comunità. Venticinque anni di sacerdozio sono un periodo lungo, un tempo che lei ha reso colmo di doni. Per questo il sentito grazie da parte nostra, personalmente, e da parte della comunità sedrianese che l’ha accolta nell'ottobre del 2020. Un grazie ed un augurio per lei: per il prosieguo del suo cammino sacerdotale con tante soddisfazioni. Un augurio per noi tutti, affinché la sua opera feconda possa accompagnare ancora per tanti anni la crescita spirituale dei nostri concittadini. Con questi pensieri partecipiamo con gioia e con affetto alla celebrazione dei suoi 25 anni di sacerdozio".

I ringraziamenti del parroco

Grato per il momento di festa collettivo lo stesso don Luca.

"Ho voluto ricordare anche durante la Messa il motto della mia ordinazione che è tratto dalla seconda lettera di San Paolo apostolo ai Corìnzi: “Noi abbiamo un tesoro in vasi di creta”. Siamo fragili e peccatori, ma abbiamo nelle mani un vero tesoro: quello del Vangelo, della fede. Il mio ringraziamento va a tutti i parrocchiani che hanno organizzato davvero un bel momento e assai sentito di festa. È stata una festa sincera... Una comunità, facendo festa, presenta se stessa e Sedriano ha mostrato di essere una comunità bella, unita, attiva e serena. Grazie a tutti".

(In copertina il parroco don Luca Fumagalli al centro)