Sedriano dice addio ad un altro storico dipendente comunale

A circa due settimane dalla scomparsa di Enzo Remonti, storico operatore dei servizi tecnici esterni del Comune di Sedriano, è venuto a mancare un altro amato dipendente comunale: Vincenzo Ranzini.

Sedriano dice addio al dipendete comunale Ranzini

Ranzini aveva 78 anni e, come Remonti, era apprezzatissimo in paese per la sua solerzia nel lavoro.

Ha ricordato il sindaco Marco Re:

"Vincenzo, prima della pensione, faceva l'operaio per il comune. Non ho il timore di essere smentito se dico che Vincenzo era un lavoratore modello: instancabile, disciplinato, sempre disponibile".

"Era una persona umile e semplice"

Ha continuato: