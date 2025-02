Sede Fdi vandalizzata: "Gesto intimidatorio"

Scritte sulla sede di Fratelli d'Italia a Seguro, Settimo Milanese.

«L’atto vandalico odierno che ha colpito la sede di Fratelli d’Italia locale di Settimo Milanese altro non è che un gesto intimidatorio e antidemocratico, che si inserisce in un clima già di alta tensione politica inaccettabile. Le scritte offensive e minacciose, rivolte alla sede di un partito politico, che ricordo è il primo in Italia regolarmente eletto dai cittadini, sono un attacco alla libertà di espressione e al confronto democratico".

"In occasione del Giorno del Ricordo, che commemora la tragedia delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, questi atti assumono un significato ancora più grave. Offendere e minacciare chi si impegna nel ricordare una pagina dolorosa della storia italiana significa voler cancellare la memoria di migliaia di vittime innocenti. È fondamentale che tutte le forze politiche e la società civile condannino fermamente questi episodi, riaffermando i valori del rispetto e della democrazia. Solo attraverso il dialogo e la memoria condivisa si può costruire un futuro basato sulla verità e sulla giustizia, senza lasciare spazio a odio e violenza». Così l’Onorevole di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato.

Così denuncia quanto accaduto il circolo di Settimo Milanese presieduto da Francesco Saverino.

La notte scorsa la sede di Fratelli d’Italia a Settimo Milanese per la terza volta delle elezioni è stata oggetto di un vile atto vandalico. Scritte offensive e minacciose sono comparse sulle serrande della nostra sede, un attacco inaccettabile che arriva proprio all’indomani della nostra battaglia per ottenere dal Comune l’esposizione della bandiera a mezz’asta in occasione del Giorno del Ricordo. Questa coincidenza temporale non può essere ignorata: dopo aver ottenuto dal Sindaco un atto dovuto per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, ci troviamo di fronte a un’intimidazione che sembra voler colpire chi si impegna per la verità storica e la memoria nazionale. È inaccettabile che in un Paese democratico si debba ancora subire violenze e minacce per aver difeso una ricorrenza sancita dalla Repubblica Italiana. A rendere ancora più grave la situazione è l’approssimazione con cui il Comune ha gestito la commemorazione: la bandiera a mezz’asta, ottenuta solo grazie all’insistenza di Fratelli d’Italia, è stata posizionata sopra un cuore dedicato a San Valentino, un evidente segnale di superficialità e di mancanza di rispetto per una tragedia che ha segnato la nostra nazione. Denunciamo con fermezza questo clima di odio e intimidazione, che nulla ha a che vedere con il confronto democratico. Non ci faremo intimidire: continueremo a difendere i valori della nostra storia e della nostra identità con determinazione e orgoglio. Chiediamo alle istituzioni locali una condanna netta di questo atto vandalico e ci auguriamo che le forze dell’ordine possano individuare i responsabili al più presto. La memoria delle foibe e dell’esodo non può essere cancellata né minacciata: Fratelli d’Italia sarà sempre in prima linea per difendere la verità e la dignità delle vittime.