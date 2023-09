Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, Pero ospita una nuova edizione della Festa dello sport.

Seconda edizione per la Festa dello sport di Pero

Organizzata dal Comune di Pero, con la collaborazione di Ats Palestre Pero, Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo di Cerchiate e Pero Sporting Club - e con la sponsorizzazione di Tecnomat -, la festa riunisce alcune delle principali associazioni sportive del territorio per un weekend di eventi, esibizioni e giochi.

L’invito di Giuseppe Barletta, assessore alla qualità urbana, Servizi a rete e Sport del Comune di Pero: «La festa dello sport giunge alla sua seconda edizione: facciamo sentire la nostra presenza alle associazioni che ogni giorno ricoprono un ruolo fondamentale nella formazione dei nostri ragazzi».

Si parte la mattina di sabato 30 settembre con “Insieme su 2, 3, 4 ruote”: il ritrovo è alle 9.30 in piazza Visitazione per la consegna delle pettorine. Con biciclette, monopattini, passeggini, si percorrerà la nuova Green Line fino al Parco Risorgimento, dove avverrà l’inaugurazione della pista di pump track con il campione di Trial Kevin Lentini e altri campioni, che si esibiranno nelle loro discipline e assisteranno coloro che vogliono - e che sono dotati di pettorina - durante le prove su pista. In contemporanea, ci saranno “i giochi di una volta”, rivolti a tutti i presenti.

Ci si sposterà poi all’oratorio di Cerchiate per un pranzo al sacco condiviso; a seguire, sarà possibile assistere ad esibizioni e dimostrazioni di scherma storica, di tiro con l’arco e di kung fu con La danza del drago.

Alle 18.00, al Centro sportivo di via Papa Giovanni XXIII, 6, si giocherà la partita benefica Jeda Soccer Academy - Nazionale italiana artisti tv, con la madrina Ainett Stephens. Parte del ricavato sarà devoluto a favore di Alice for children (www.aliceforchildren.it).

Alle 21.00, la palestra di via Papa Giovanni XXIII ospiterà uno spettacolo di wrestling.

Gli appuntamenti di domenica 1 ottobre

Domenica 1 ottobre, la festa si sposterà al centro sportivo di via Papa Giovanni XXIII. Dalle 10 sarà allestito il Villaggio delle associazioni, con i gruppi sportivi del territorio che presenteranno i propri corsi e attività. Durante la mattinata ci saranno le partite di volley e beach volley e, dalle 12.00, sarà possibile sostare presso il ristorante del centro sportivo per un aperi-pranzo (al costo di 10,00 euro per gli adulti e di 6,00 euro per i ragazzi fino ai 12 anni).

Nel pomeriggio, alle 15.45 ci sarà un momento di saluti alla presenza dell’Amministrazione comunale e, dalle 16.00, le associazioni si alterneranno all’interno della tensostruttura per le proprie esibizioni fino alla chiusura della festa, intorno alle ore 18.30.

Si ringraziano: Ats Palestre Pero, la Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo di Cerchiate e Pero Sporting Club per aver collaborato alla costruzione del weekend di festa; il campione di trial Kevin Lentini; le associazioni che hanno aderito all’iniziativa; lo sponsor Tecnomat.

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it