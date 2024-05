"Se è amore non fa male" in aula Consiliare a Settimo Milanese.

Convegno

Appuntamento mercoledì sera in aula consiliare a Settimo Milanese con l'iniziativa "Se è amore non fa male!" promossa da Raffaella Meazzi e Viviana Sernagiotto. Alle 20 e 45 in piazza degli Eroi saranno accolte la scrittrice Elisabetta Cametti e Maria Teresa D'Abdon, per un convegno "dedicato ai ragazzi sull'educazione affettiva e i pericoli della rete".

Associazione Difesa Donne

Elisabetta Cametti è opinionista tv, esperta in true crime, autrice del libro "Una brava madre". Con lei ci sarà Maria Teresa D'Abdon, presidentessa di "Associazione Difesa Donne: Noi ci siamo", madre di Monica Ravizza, giovane donna uccisa dall'ex compagno nel 2003. Il convegno vedrà anche un estratto dello spettacolo "Credi davvero che sia sincero" dedicato alla storia delle giovane vittima di femminicidio.

