«Scusa, posso fare una foto con te?» E dopo quasi 6 anni arrivano i fiori d’arancio

Chiede al campione di volley, il suo sport preferito, di fare una foto con lei e dopo quasi sei anni si ritrova all’altare. Si sposeranno oggi, sabato, nel duomo di Lodi, Beatrice Violante, della frazione di Passirana di Rho e Alessandro Piccinelli pallavolista della nazionale italiana e della Sir Safety Perugia, campione europeo nel 2021 con l’Italia e campione del mondo per club nel 2022 con la squadra di Perugia.

Un amore nato al palazzetto dello sport di Busto con la richiesta di una foto

Un amore quello tra Beatrice e Alessandro nato al palazzetto dello sport di Busto Arsizio nel 2017 quando Alessandro giocava a Milano e la squadra milanese, a causa dell’impossibilità di usare il «vecchio» Palalido, giocava le gare di campionato a Busto Arsizio.

«Essendo una grande appassionata di pallavolo andavo spesso a Busto a vedere le partiti di Milano - racconta Beatrice Violante - Al termine di una di queste, era il 3 dicembre del 2017 ho chiesto ad Alessandro se potevo fare una fotografia con lui. La classica foto che la tifosa chiede al campione e da li...»

"Ho mandato la foto a Alessandro con la consapevolezza che non mi avrebbe risposto e invece...

Dopo aver scattato la fotografia Beatrice ha contattato Alessandro tramite instagram.

«Ho mandato a lui la nostra fotografia con la consapevolezza che non mi avrebbe mai risposto - racconta Beatrice - Invece è andata diversamente, Ale mi ha risposto, abbiamo iniziato a scriverci, mi ha invitato a uscire e da li è iniziata la nostra storia che sabato ci porterà all’altare».

Per stare insieme ad Alessandro la vita di Beatrice è cambiata, da Passirana si è trasferita a Perugia dove i due vivono insieme ai loro due amati cani. Il campione, libero della Sir Safety Perugia, oltre al Campionato del mondo per club e al Campionato europeo con la nazionale maggiore, ha conquistato nella sua carriera due Coppe Italia, tre Super coppe, un Campionato europeo under 19 e le Universiadi under 19.

Un giovane atleta che ha già vinto tanto

Un campione che sogna lo scudetto che quest’anno è sfuggito alla squadra umbra che ha dominato la regular season con 33 vittorie su 33 partite, steccando poi nella fase finale.

Un ragazzo determinato che subito dopo le nozze, in programma il 3 giugno, partirà con la nazionale per il ritiro di Cavalese (l’inizio del ritiro della squadra azzurra è previsto per domenica 4 giugno n.d.r) in vista della preparazione per la Volleyball Nations League, e per il Campionato europeo in programma dal 28 agosto al 16 settembre in Italia, Macedonia del Nord, Bulgaria e Israele.

Solo mezza giornata di "viaggio di nozze" poi Alessandro partirà per il ritiro di Cavalese

«Ci sposeremo sabato e domenica partirò per il ritiro e non vedrò Beatrice per circa tre mesi - racconta Alessandro - Questa è una delle cose che mi pesa di più».

Identica la risposta di Beatrice che davanti ai nostri taccuini racconta la vita della compagna di un campione, una vita fatta di continui spostamenti da una città all’altra, di solitudine durante i lunghi ritiri estivi e quelli prima delle partite di campionato.