Scuole chiuse, genitori in rivolta contro il sindaco

A Cislano le scuole sono chiuse per un decreto del sindaco e genitori e cittadini hanno deciso di scrivergli per chiederne la riapertura

Genitori sul piede di guerra per chiedere al sindaco di Cislano, Luca Durè, di riaprire i plessi e permettere ai figli di frequentare le lezioni. Fuori dalle scuole è comparso anche una striscione molto eloquente con scritto "La scuola non si chiude".

“A Cisliano scuole chiuse per un capriccio del Sindaco” è il sentimento diffuso tra le famiglie e i cittadini del piccolo Comune alle porte di Milano: lo si legge nei profili social della comunità locale, lo si ribadisce tra i cittadini che si chiedono per quali motivi il sindaco di Cisliano, Luca Durè, abbia emesso, e continui a mantenere attiva, un’ordinanza che stabilisce la chiusura delle scuole comunali. Nonostante tali ordinanze siano state quasi interamente revocate su tutto il territorio nazionale, le scuole di Cisliano restano chiuse. E a rendere ancora più incomprensibile questa decisione sono le chiare e forti indicazioni del Governo e del Ministero della Pubblica Istruzione che hanno ribadito a gran voce il ruolo prioritario delle scuole; gli edifici scolastici devono rimanere fisicamente aperti con lezioni in presenza per sostenere il loro enorme valore democratico, per evitare le diseguaglianze sociali e per favorire un sano e sostenibile futuro ai giovani".