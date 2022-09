Scuolabus: la situazione a Bareggio

Scuolabus: a Bareggio, almeno nelle prime settimane dell'anno scolastico, il servizio non sarà garantito. Ecco perché.

Scuolabus: il servizio a Bareggio

A spiegare la situazione è il sindaco Linda Colombo:

"Stamattina, lunedì 5 settembre 2022, abbiamo fatto un’ulteriore riunione per fare il punto sul servizio di trasporto scolastico. Purtroppo, per una serie di cause non dipendenti dalla nostra volontà, nelle prime settimane dell'anno scolastico il servizio non potrà essere garantito".

Le conseguenze della messa in liquidazione di Ats

A seguito della messa in liquidazione di Ats, che lo svolgeva fino all’anno scorso, il Comune ha lanciato due manifestazioni d’interesse. Alla prima, in particolare, hanno partecipato diverse aziende.

Ha poi continuato il sindaco:

"Tuttavia, con il peggiorare della situazione economica mondiale, nessuna di queste ha poi presentato un’offerta. L’aumento dei costi, in particolare quello del carburante, oltre alla difficoltà a reperire personale specializzato, ha reso infatti non conveniente la partecipazione al bando per le ditte. In questi giorni abbiamo poi contattato altre aziende ma, per gli stessi motivi, come anche altri Comuni, non abbiamo avuto un riscontro positivo".

"L'obiettivo? Ripristinare il prima possibile il servizio"

Ha infine chiosato Colombo:

"Comprendendo il disagio per le famiglie, l'obiettivo dell’Amministrazione comunale è ripristinare al più presto il servizio: stiamo predisponendo un’ulteriore manifestazione di interesse articolandola in maniera differente. Entro fine mese daremo un nuovo aggiornamento".