Scuola illuminata con energia pulita ad Albairate

Il finanziamento "Piccole opere" confluito nel Pnrr consente ai Comuni investimenti per progetti ecosostenibili. L’Amministrazione Comunale di Albairate ha colto questa opportunità, chiedendo il finanziamento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio della scuola secondaria di primo grado.

Lavori da giugno 2024

L'impianto da 12 KW dovrà essere installato obbligatoriamente entro la fine dell'anno 2024, come previsto dal bando di finanziamento. Indicativamente, i lavori inizieranno nel mese di giugno, dopo la fine delle lezioni per non creare disagi a studenti e personale scolastico. Durante la gara per l'affidamento del servizio, è stato ottenuto un importante sconto, che potrà essere utilizzato per incrementare la potenza installata o per aggiungere un sistema di accumulo. Sono in corso le valutazioni tecniche a cura del competente ufficio comunale.

L'intenzione è quella sia di diminuire la dipendenza energetica della scuola utilizzando la fonte solare, con beneficio sulle bollette di fornitura elettrica a carico del Bilancio comunale, sia di contribuire concretamente alla riduzione del consumo di fonti fossili.

Amministrazione sostenibile

“Una scelta che si pone in continuità anche con quanto fatto dalle amministrazioni precedenti – precisa il primo cittadino Flavio Crivellin - ricordiamo che il Comune di Albairate è stato tra i pionieri del fotovoltaico sugli edifici pubblici, con il primo impianto, tuttora funzionante, sulla scuola primaria”.

Un Comune che ha imboccato la strada della sostenibilità e che intende mantenere questo impegno con scelte in linea con questa filosofia. Questo tipo di intervento porterà dei benefici sia in termini economici che ambientali. L'impianto in numeri: Potenza installata 12 kW ; Importo totale 29.652,56 euro, producibilità annua 12.601 kWh e risparmio annuo stimato 4500 euro.