Scuola 2025/26, iscrizioni posticipate a sorpresa: ecco le nuove date

Iscrizioni alla scuola primaria e secondaria posticipate a sorpresa. A comunicarlo il ministero dell'Istruzione e del Merito

La decisione presa dal ministero dell'Istruzione e del Merito

"La decisione è - spiega in una nota il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stata presa per garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter effettuare una scelta ponderata, è stata rideterminata la finestra temporale per le iscrizioni all'anno scolastico 2025/26: le domande potranno essere inoltrate dalle 8 del 21 gennaio 2025 alle 20 del 10 febbraio 2025".

Iscrizioni on-line, la domanda resta cartacea per la scuola dell'infanzia

Anche quest’anno le iscrizioni si svolgeranno online le procedure di iscrizione per tutte le classi prime delle Scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, nonché per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e per le scuole paritarie che, su base volontaria, aderiranno alla procedura telematica. La domanda resta cartacea per la Scuola dell’infanzia.

La Piattaforma Unica un servizio utile per le famiglie

Per favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, da quest’anno è online la Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it), punto di accesso per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero. Sulla Piattaforma potrà essere individuata la scuola d’interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro” Le domande di iscrizione online devono essere inoltrate utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).