Screening per l'epatite alla Casa di comunità

Appuntamento sabato 23 marzo alla Casa i comunità di Passirana per lo screening gratuito per scoprire se si è affetti da epatite C.

Screening gratuito per l'epatite C

L’Epatite C cronica da HCV è un’infezione che non dà sintomi, ma è la principale causa di cirrosi e cancro del fegato in Italia.

Allo screening possono accedere persone nate tra il 1969 e il 1989, che non siano mai state trattate per l'epatite C.