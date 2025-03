Screening gratuito per le patologie renali

L'Asst Rhodense aderisce all'iniziativa "Porte aperte in Nefrologia": il 13 marzo screening gratuiti per le patologie renali.

Come stanno i tuoi reni?



Giovedì 13 marzo , in occasione della Giornata Mondiale del Rene, la ASST Rhodense aderirà all'iniziativa “Porte Aperte In Nefrologia” promossa dalla Società Italiana di Nefrologia - Fondazione Italiana del rene.

Presso la Main street dell’Ospedale di Garbagnate Milanese il servizio di Nefrologia offrirà gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa, un esame delle urine estemporaneo (stick) e attività di counseling con materiale informativo, invitando i soggetti positivi allo screening a successivi controlli nefrologici.



L'importanza della prevenzione



Le malattie renali colpiscono circa il 10% della popolazione mondiale e spesso sono asintomatiche nelle fasi iniziali. La diagnosi precoce e la prevenzione sono fondamentali per preservare la funzionalità renale e prevenire complicanze gravi come l'insufficienza renale cronica.

La malattia renale cronica (MRC) riduce l’efficienza del sistema immunitario con diversi meccanismi immunologici, biochimici e infiammatori. La suscettibilità alle infezioni aumenta significativamente quando la funzione renale, scende al disotto dei 30 ml/min/1.73 m2. Tale rischio infettivo aumenta con l’ingresso in dialisi o in presenza di terapie immunosoppressive (ad es. cortisonici, ma non solo), necessarie per la gestione del trapianto o di malattie autoimmuni responsabili della MRC.

Screening gratuito



Durante la giornata, i nefrologi e gli infermieri dell'ASST Rhodense saranno a disposizione per offrire i seguenti servizi gratuiti: Misurazione della pressione arteriosa, analisi delle urine con stick, attività di counselling, ad accesso libero, gratuito e senza necessità di prenotazione.