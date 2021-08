Scoppio in una cabina Enel, blackout nel quartiere

Scoppio in una cabina Enel a Cerro Maggiore.

E' successo nel pomeriggio di oggi, domenica 29 agosto 2021, in via Ottolini. A fulminarsi è stata una cabina di trasformazione media-bassa tensione. I residenti hanno sentito una serie di scoppi e hanno poi visto uscire del fumo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Legnano che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area (fortunatamente non si erano sviluppate fiamme) in attesa dell'arrivo dei tecnici dell'Enel. Nel frattempo il quartiere è rimasto senza corrente e anche i semafori erano fuori uso.