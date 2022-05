Ampio dispiego di soccorsi

Le fiamme sono divampate pochi minuti fa nell'edificio di Pero ormai in stato di abbandono.

Scoppiato un incendio nell'ex scuola Marconi: sono in corso proteste. Le fiamme sono divampate pochi minuti fa nell'edificio di Pero ormai in stato di abbandono.

Scoppia un incendio nell'ex scuola Marconi

Le fiamme sono divampate tra le mura di quella che era l'ex scuola Marconi di Pero. Un edificio abbandonato da anni che negli ultimi tempi è stato occupato da abusivi che l'hanno preso come loro rifugio per la notte.

Dispiego di soccorsi

Sul luogo dell'incendio sono accorsi per spegnere le fiamme il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Rho e di Milano. Per far luce sull'episodio è arrivata anche una pattuglia della Polizia Locale.

C'è chi protesta

Sembrerebbe che le fiamme provengano dal lato destro dell'edificio, quello collegato ai giardini. Alcune persone presenti sul posto protestano per presenza eternit nella scuola.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO