Sale la polemica a Mesero in merito al bocciodromo di via Piave. A sollevare il tema nel dibattito cittadino è stata l’opposizione della Lista Civica per Mesero, che qualche giorno fa ha preso ad esempio lo stato in cui versa la struttura per criticare la gestione degli spazi pubblici da parte dell’amministrazione.

Scoppia la polemica sul bocciodromo

«Bello il campo da calcio nuovo in erba sintetica – spiega l’opposizione – bella la nuova tensostruttura e il futuro parcheggio. Ma cosa si fa con le strutture già esistenti? Semplice, le si lascia decadere! Tanto il sindaco, di queste, non si potrà vantare in campagna elettorale essendo state realizzate da altri».

Poi l’affondo sul bocciodromo, definito «abbandonato a se stesso» e al quale «vengono staccate piastrelle senza che nessuno faccia niente. Hanno fatto di tutto per cambiare la gestione della struttura che poi è rimasta abbandonata e inutilizzata, togliendo la possibilità di fare uno sport, come quello delle bocce, che è pratica storica per Mesero. Così facendo hanno obbligato molte persone a cercare alternative e andare in altri comuni».

Non sono da meno le critiche sugli altri luoghi simbolo della città: La fontana del parco quest'estate è diventata un allevamento di zanzare. Persino la fontana in piazza che dovrebbe essere nuova è perennemente rotta» concludono.

La replica del sindaco

Di fronte a queste accuse non è tardata ad arrivare la replica del sindaco Davide Garavaglia, che mostra di non condividere l’opinione della minoranza: