Scoperta la truffa delle assicurazioni online: scattano le denunce

Cittadina nervianese truffata: la Polizia Locale della Città di Parabiago denuncia all’Autorità Giudiziaria più truffatori domiciliati a Crotone.

Il caso partito da Parabiago

Il caso è nato settimane fa durante un controllo di Polizia stradale sul territorio della Città di Parabiago, durante il quale gli operatori del Comando della Polizia Locale hanno fermato e sanzionato un veicolo privo di copertura assicurativa, circolante e guidato da una donna.

Individuato un gruppo di persone dedite a truffe dell'assicurazione online

La conducente, convinta di essere in regola con gli obblighi assicurativi, asseriva di aver acquistato la polizza assicurativa per responsabilità civile via internet. Scoperto l’inganno, la stessa presentava formale querela facendo così partire le attività d’indagine, le quali –grazie agli strumenti investigativi in uso alle forze di Polizia- hanno permesso agli operatori della Polizia Locale di Parabiago di individuare un gruppo di persone dedite a truffe dell’assicurazione online e domiciliate nella città di Crotone.

Il modus operandi

Nello specifico, i malviventi si sono serviti della piattaforma Google, sulla quale hanno attivato la pubblicità della finta assicurazione online. Inoltre, attraverso conti correnti fittizi e carte prepagate intestate a prestanome, sono riusciti a riscuotere con tempestività, gli incassi delle persone. I responsabili del reato, quindi, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria che adotterà le opportune determinazioni.

Il monito dell'Amministrazione comunale

Alla luce di questi fatti, la Polizia Locale della Città di Parabiago invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nel ricercare, mediante i più noti motori di ricerca, assicurazioni online attendibili, certe ed effettivamente esistenti in quanto, talvolta, dietro ad alcuni annunci, possono celarsi malintenzionati che hanno come unico scopo quello di truffare le persone. A tal proposito, per una completa conoscenza delle imprese assicuratrici operanti in Italia, è sempre possibile consultare il sito online dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.