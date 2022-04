Scontro tra due auto sulla Statale: coinvolte cinque persone

PAURA AD OZZERO

Incidente sulla Strada statale 494: coinvolte 5 persone

Importante dispiegamento di mezzi di soccorso

Subito un importante dispiegamento di mezzi di soccorso nel teatro dell'accaduto, la Strada statale 494 all'altezza di Ozzero, del sinistro avvenuto oggi pomeriggio che ha visto coinvolte due auto e 5 persone, un uomo di 56 e l'altro di 61 anni. Due, infatti, le automediche che, insieme ad altre ambulanze si sono portate sul posto, dove, in contemporanea, è atterrato pure l'elisoccorso che ha trasportato in ospedale uno dei coinvolti. Allertati nel frattempo anche i Carabinieri di Abbiategrasso, i quali andranno a fondo sulle cause da cui ha avuto origine il sinistro.