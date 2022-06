Attimi di paura nella giornata di oggi a Bareggio, martedì 21 giugno per un brutto incidente stradale su via Roma. Attorno alle 11.30 due auto, per circostanze ancora da chiarire, sono entrate in collisione. Subito il sinistro è parso grave con un’immediata chiamata ai soccorsi che sono giunti sul posto con due ambulanze in codice rosso, i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e la Polizia Locale di Bareggio.

Scontro tra due auto, intervengono i Vigili del Fuoco

Il sinistro si è però rivelato meno grave di quanto ipotizzato inizialmente e i due automobilisti coinvolti sono stati portati rispettivamente, il primo di 20 anni in codice verde a magenta e il secondo di 64 al San Carlo in codice giallo. Sono stati però riscontrati alcuni disagi per la viabilità visto che la strada è stata chiusa per favorire l’arrivo dei soccorsi ed è stata riaperta poi una volta sgombrata.