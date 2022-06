Scontro tra auto e moto: soccorso un uomo

Paura a Parabiago per lo scontro che ha visto coinvolte un'auto e una moto. Ad avere la peggio un 57enne che è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale per ricevere ulteriori cure.

L'incidente in via Marconi: coinvolto un uomo di 57 anni

Paura in via Marconi, a Parabiago, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 giugno, quando un'auto e una moto si sono scontrate per circostanze che restano ancora da chiarire. Ad avere la peggio nell'impatto un uomo di 57 anni che è stato prontamente soccorso. Sul posto, infatti, si sono portate in codice rosso un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un'automedica.

Un uomo soccorso e trasportato in ospedale

Giunti in loco i sanitari hanno effettuato le prime medicazioni e, fortunatamente, le condizioni della persona coinvolta nel sinistro col passare dei minuti sono migliorate. Gli stessi hanno comunque trasportato quest'ultima in ospedale a Castellanza, dove ora sta ricevendo tutte le cure necessarie. Nel teatro dell'accaduto c'erano anche i vigili parabiaghesi, che si sono occupati di effettuare tutti i rilievi relativi alla dinamica del sinistro.