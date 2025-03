Scomparsa del fotografo Walter Todaro: il cordoglio di Legnano

Sono tanti i messaggi di cordoglio dedicati a Walter Todaro, fotografo e giornalista, scomparso ieri all'età di 61 anni.

Todaro, residente a Castano Primo, è stato per anni fotografo e giornalista sempre presente a Legnano: è proprio dalla città sono arrivati due messaggi di ricordo:

"Il sindaco Lorenzo Radice e tutta la giunta esprimono il loro cordoglio per la morte di Walter Todaro, da molti anni figura di riferimento per la fotografia giornalistica sul nostro territorio. Alla moglie e ai figli vanno le più sentite condoglianze".

A questo messaggio si affianca anche quello dei consiglieri comunali Francesco e Carolina Toia, rispettivamente capogruppo della Lista Toia e della Lega a Legnano:

"Apprendiamo con sgomento e dolore della scomparsa prematura di Walter. Le nostre foto più belle portano la sua firma. Fotografo e giornalista attento e sempre pronto a immortalare gli istanti più significativi della vita legnanese (e non solo). Un caloroso abbraccio alla famiglia, in particolare alla moglie e ai figli. Ci mancherai a ogni evento in cui non ti vedremo lì ad aspettarci, puntuale e attento come eri tu, Walter. Che la terra ti sia lieve".