Scomparsa da casa, si cerca una donna di 65 anni

Ricerche in corso da ieri, 11 luglio 2022, per Angela Raffaella Gualano, una donna di 65 anni di cui non si hanno più notizie da quando è stata dimessa dall'ospedale di Magenta.

Scomparsa una donna di 65 anni

Si cerca da ieri Angela Gualano, scomparsa dopo che era stata dimessa dall'ospedale di Magenta, dove era stata ricoverata a causa di un malore. La donna, residente a Bareggio, potrebbe trovarsi in stato confusionale proprio a Magenta. Con se ha documenti e il cellulare, anche se spento e un colore di capelli più chiaro rispetto a quello della foto.

Chiunque la vedesse può contattare il numero di emergenza 112 o l'Associazione Penelope Lombardia al numero 3807814931.