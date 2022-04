arese

School of start up: grande partecipazione per la finale di sabato 9 aprile.

School of start up: grande partecipazione per la finale

Si è conclusa sabato 9 aprile la prima edizione del progetto “School of startup”, organizzato da FAWLTS in collaborazione con il Comune di Arese nell'ambito del bilancio partecipativo, con l'obiettivo di insegnare a studenti e studentesse le nozioni chiave per sviluppare e testare un’idea imprenditoriale, imparando concretamente le basi del business management.

Dopo sei mesi di workshop e di incontri dedicati, sabato 9 aprile 2022, al Centro civico Agorà, i 10 teams di giovani partecipanti (circa 50) hanno presentato le loro startup alla cittadinanza e a una speciale giuria composta da membri delle più importanti realtà del mondo imprenditoria, innovazione e start-up del Paese.

I vincitori

Le ragazze di Life Skills hanno conquistato il primo premio grazie a un lavoro costante e un’emozionante presentazione. Menzione d’onore anche a tutte le altre 9 startup in gara: Y03k, F.U.T.U.R.E. , Healty for you, Way better, No Taboo, Write it, Jizo Viaggi, Join Real Life e Amici dei Libri.

Le parole del sindaco e dell'assessore alle Politiche giovanili