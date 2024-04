"Scatti mostruosi" per partecipare al contest e vincere biglietti per Leolandia

IL CENTRO di Arese, uno degli shopping mall più visitati in Italia alle porte di Milano, dà il via a "Scatti Mostruosi", il contest Instagram che permette di vincere ingressi a Leolandia, il parco a tema più amato dai bambini dove la fantasia esiste davvero.

"Scatti mostruosi" per vincere ingressi a Leolandia

Dal 19 aprile al 5 maggio, i visitatori della suggestiva mostra evento gratuita "Un mare di Mostri!", per la prima volta in Italia e in corso fino al 12 maggio al 1° piano dell'area eventi e al piano terra Piazza Primark della galleria commerciale, avranno l'opportunità di partecipare al contest "Scatti Mostruosi".

Basterà scattare una foto dei momenti preferiti durante la visita alla mostra e condividerla sul proprio profilo Instagram con una Story mention, taggando @centroilcentro e utilizzando l'hashtag #scattimostruosi.

Ogni giorno, con la formula instant win, tutti gli amanti del divertimento avranno la possibilità di ricevere due biglietti a data libera (validi sia per adulto che per bambino) per Leolandia, su un totale di 50 coppie di biglietti in palio. Un'opportunità imperdibile per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e delle avventure nel rinomato parco tematico di Capriate, a due passi da Milano. Più foto saranno condivise, più aumenteranno le possibilità di vincere.

L'ingresso a Leolandia e la mostra

Nel biglietto d’ingresso a Leolandia sono comprese oltre 50 attrazioni: dalle divertenti giostre adatte a tutte le età, agli incontri con i personaggi più amati dei cartoni animati, fino ad arrivare al mondo degli animali, tra cui il regno sommerso di LeoTritone. L’acquario di Leolandia ispirato ai racconti di Platone sui “mondi marini sommersi” custodisce un tesoro marino tra le rovine di un antico tempio. La meraviglia di una città affondata e la scoperta di nuove specie marine regaleranno emozioni a grandi piccini.

In perfetta sinergia con il progetto, la mostra "Un Mare di Mostri" offre un'esperienza straordinaria con oltre 12 gigantesche creature marine alte fino a oltre 5 metri, che prendono vita in un viaggio avventuroso attraverso il mondo marino di un'epoca remota. L’esposizione è stata creata da un team di paleontologi professionisti che hanno riprodotto le creature marini a grandezza naturale con la massima precisione nei dettagli, nei movimenti e nei suoni, grazie alla tecnologia degli “animatronics”.

A IL CENTRO con "Un Mare di Mostri" un viaggio negli abissi tra creature prestoriche e “Scatti Mostruosi” per momenti indimenticabili! La mostra "Un Mare di Mostri" a ingresso gratuito segue gli orari de IL CENTRO: tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00, aperto anche il 25 aprile e il 1° maggio dalle 9.00 alle 22.00