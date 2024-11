Scatta l’allarme legionella a Cusago

Trovata la legionella anche in alcuni condomini di Monzoro, Cusago. L'allarme è scattato sabato sera, quando le analisi della rete idrica privata di alcuni condomini davano positività al batterio. Un’epidemia che sembra inarrestabile dopo i recentissimi casi di Cesano Boscone.

Ora l’allerta è massima, il cluster sarebbe circoscritto nella rete idrica di alcune palazzine a Monzono, frazione di Cusago, non ci sono evidenze di contagi a persone.

Il sindaco Gianmarco Reina ha voluto chiarire la situazione senza creare allarmismo:

“ Sabato, 23 novembre 2024, verso le 20, abbiamo ricevuto una segnalazione sulla presenza di legionella in un condominio a Monzoro . Ci siamo attivati per verificare la fondatezza di questa segnalazione , e attorno alle 22.30 abbiamo preso contatto con l’amministratore del condomino in questione , il quale ci ha inviato la documentazione di analisi eseguite che attestavano la positività alla legionella – ha spiegato il primo cittadino - Premesso che trattandosi di una segnalazione dovuta ad analisi all’ interno di un plesso privato e non di una situazione legata a malessere a persone, le procedure non prevedono l’attivazione del protocollo Ats per la legionella, ed avendo ricevuto conferma che Cap esegue mensilmente analisi sulla rete del Comune ed è garantita l’assenza del batterio fino ai contatori in tutto il Comune . Abbiamo attivato gli enti/uffici interessati ricevendo le seguenti informazioni: le analisi si riferiscono a due condomini , l’amministratore ha correttamente informato i residenti e attivato la procedura di sanificazione degli impianti a valle dei contatore dell’acqua chiedendo che successivamente si proceda con ulteriori analisi per verificare la negatività alla legionella . Tale procedura si svolgerà in questi giorni – conclude - Rassicurando che tutte le operazioni dovute sono state eseguite correttamente”.