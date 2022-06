Scarpe da ginnastica da buttare? Se le porti a scuola diventano... piste di atletica

Scarpe da ginnastica usate? Ora si possono riciclare e trasformare in pavimentazione antitrauma per parchi giochi e piste di atletica.

Scarpe da ginnastica usate? Non solo rifiuto ma anche risorsa

Succede a Magnago e a Vanzaghello. L'istituto comprensivo Ada Negri, infatti, ha deciso di aderire al progetto Esosport Run, che si pone l'obiettivo di dare una seconda vita alle calzature sportive esauste ed evitare che finiscano in discarica. Le scarpe raccolte, infatti, vengono trasformate, con un apposito procedimento, in pavimentazione antitrauma per parchi giochi e piste di atletica. L'iniziativa è stata promossa dai genitori del Consiglio di istituto e poi messa in pratica. "Abbiamo ritenuto importante sensibilizzare i bambini e i ragazzi delle scuole sull’importanza dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale, creando consapevolezza che la raccolta differenziata, il riciclo e il riuso costituiscono facili accorgimenti quotidiani per risolvere problemi di inquinamento ambientale - spiegano i genitori dell'Ada Negri - Per questo motivo abbiamo proposto il Progetto Esosport, subito accolto con entusiasmo dalla dirigenza scolastica".

La gomma delle suole rinasce come pavimentazione antitrauma

Le scarpe raccolte (ma anche le infradito: l'importante è che la suola sia in gomma) vengono trasportate all’impianto di triturazione, dove il materiale viene trasformato. L’impianto per il riciclaggio è in grado di ottenere, a partire dalla gomma delle scarpe, materia prima secondaria in diverse granulometrie. Il materiale viene triturato e ridotto in pezzatura fino a raggiungere una granulometria uniforme. Con il materiale ottenuto dalla triturazione si possono realizzare pavimentazioni antitrauma per i parchi giochi dei bambini: il materiale è particolarmente adatto a questo tipo di utilizzo grazie alle sue caratteristiche tecniche.

Alla scuola media di Magnago il primo contenitore per la raccolta

Il primo contenitore in cartone riciclato, Esosport box, è stato installato all'interno della scuola secondaria Don Milani di Magnago e presto saranno attivi ulteriori contenitori in tutte le sedi dell’Istituto comprensivo.