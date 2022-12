Scambio di auguri per l'associazione Nastro Verde

Nella giornata di domenica 11 dicembre oltre 50 soci della Sezione Lombardia dell'associazione Nastro Verde provenienti da tutta la Regione si sono dati appuntamento presso il ristorante “ La Fornace “ di San Vittore Olona per il consueto incontro per lo scambio degli auguri in vista della prossime festività Natalizie.

Gli auguri di Natale per l'associazione Nastro Verde

La conviviale è stata organizzata congiuntamente alla Associazione Nazionale Cavalieri Repubblica Italiana - Sezione Milano con la partecipazione di alcuni soci con Bandiera al seguito del Presidente della stessa Gen. B. CC . Alberto BELLOTTI. Erano presenti il Gen. D. Bruno TOSETTI e Pietro PARONI Presidenti onorari rispettivamente di Associarma Legnano e della Associazione Nazionale Carabinieri di Legnano, nonché il Ten. Col. Michele BUCCELLA Presidente della Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Sezione di Monza. Lo sviluppo della conviviale è stato preceduto dal Saluto alle Bandiere Nastro Verde ed Ancri e da un minuto di silenzio in memoria del nostro Presidente Onorario Col. Gianfranco CORSINI recentemente scomparso e di tutti i soci e familiari deceduti nel corso dell’anno 2022.

All’incontro ha partecipato altresì la sig.ra Ferilli Francesca , madrina della Sezione , accompagnata dal fratello Giorgio, figli del Capitano dei Carabinieri FERILLI Gino - Medaglia d’Argento al Valor Militare già Comandante della Compagnia Carabinieri di Legnano al quale è intitolata la Sezione.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

La consegna di una nuova tessera

Nel corso della conviviale si è proceduto alla consegna della tessera ad un nuovo socio effettivo e del relativo “Diploma di Cavaliere Mauriziano” nonché le tessere e relativi

attestati a nuovi soci simpatizzanti e familiari. Successivamente sono state consegnate Medaglie di Fedeltà d’oro, d’argento e di bronzo ai Soci che hanno maturato rispettivamente 15 - 10 - 5 anni di iscrizione al Sodalizio. Destinatari della medaglia d’oro presenti sono stati il Gen.D. CC Emanuele GARELLI , il S.Ten. CC Vincenzo MELE ed il Luogotenente CC Giuseppe ZAGARRI’. Infine al Socio Segretario e Tesoriere Claudio ADAMI è stata consegnata una targa con la seguente motivazione :