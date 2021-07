Due rampe di scale mobili da realizzare all’ingresso principale dell’ospedale “Fornaroli” di Magenta: è la richiesta contenuta, e approvata, nell’ordine del giorno firmato dal consigliere regionale di Noi con l’Italia, Luca Del Gobbo, che prevede anche un adeguato stanziamento di risorse, “non inferiori a 500mila euro”.

Scale mobili al Fornaroli, via libera regionale a 500mila euro

"Nei lavori del Consiglio regionale di martedì, dedicati all’assestamento al Bilancio 2021-2023, si registra, dunque, un importante risultato che andrà a rafforzare un presidio fondamentale per tutto il territorio dell’Ovest milanese. - spiega Del Gobbo - Anche la possibilità di un accesso fruibile con più facilità può far crescere gli standard qualitativi e l’apprezzamento delle persone per la struttura magentina. L’impegno della giunta regionale, ancora una volta, si dimostra all'altezza delle attese del nostro territorio, sul fronte sanitario e non solo”, conclude Del Gobbo.