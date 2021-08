Sbaracco, appuntamento con le occasioni di fine stagione

Sbaracco di fine estate a Legnano.

Sbaracco a Legnano: shopping scontato a cielo aperto

Sabato 4 e domenica 5 settembre 2021 i commercianti del centro di Legnano esporranno le occasioni di fine stagione a prezzi scontatissimi fuori dai propri negozi, per un’esperienza di shopping a cielo aperto. L’iniziativa, della quale va in scena la sesta edizione, è promossa dal Distretto del commercio Legnano on e dalla Confcommercio con il patrocinio del Comune. Gli organizzatori ricordano le regole di condotta dettate dalle esigenze di contenere la pandemia (igienizzare le mani, mantenere il distanziamento e usare la mascherina quando è necessario) e suggeriscono a chi voglia raggiungere il centro in auto di lasciare il proprio mezzo nei parcheggi a sbarra delle Gallerie Cantoni e delle vie Matteotti-Gilardelli.