«Sbam»: la grande danza torna al de Silva

Dopo il grandissimo successo della prima edizione svoltasi lo scorso anno, la Grande Danza torna a Rho nella cornice del teatro Roberto de Silva di via Castelli Fiorenza.

Tutto pronto «Sbam» 2025, studio per ballerini, autori, maestri, organizzata anche quest’anno dall’Abc

E’ tutto pronto per l’edizione 2025 della rassegna «Sbam», studio per ballerini, autori, maestri, organizzata anche quest’anno dall’Abc, l’Accademia Balletto Classico diretta da Paola Di Clemente . Il 22 marzo grandi docenti dal respiro Internazionale terranno masterclass, meeting, tavole rotonde e conferenze nella cornice del teatro rhodense che nella passata edizione ha dimostrato di poter essere tranquillamente non solo un palcoscenico perfetto per gli attori, ma anche la casa della grande danza. In programma sul palcoscenico del de Silva una competizione aperta a ballerini, maestri e coreografi finalizzata a premiare il talento. In palio oltre 2mila euro tra premi in denaro, borse di studio e tirocini in compagnia.

Già grandissima l'adesione che vedrà arrivare i partecipanti da ogni parte d'Italia e dall'estero

Un successo che certamente contribuirà ad arricchire l'economia e il lustro della città oltre che del teatro. Direttrice Artistica dell'evento anche quest’anno Paola Di Clemente, ideatrice del progetto, animata dall'idea di poter portare la Grande Danza nella città che l'ha accolta più di 13 anni fa.