Sasso lanciato contro il virologo Pregliasco mentre parla di Covid

Un sasso lanciato sul palco, al virologo rhodense Fabrizio Pregliasco, mentre, rispondendo a una domanda, parla di Covid. E' accaduto a Barletta, alla manifestazione "Oscar del libro", dove il virologo era presente per un premio al suo libro "I superbatteri. Una minaccia da combattere", scritto co Paola Arosio.

"Durante la serata - ha raccontato Pregliasco - la presentatrice mi ha chiesto come siamo messi con il Covid?, ho spiegato, senza enfasi, che c'è una ripresa, seppur con una situazione che non è di emergenza, con toni più che tranquillizzanti. A questo punto ho sentito il botto. Ma non mi sono reso conto subito del sasso che mi è arrivato vicino. Se ne è accorta invece la presentatrice che ha interrotto".