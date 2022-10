Saronni inaugura la Mostra della Filatelica

Il campione di ciclismo Beppe Saronni, la Regina Elisabetta e gli Alpini protagonisti della 36esima edizione della Mostra sociale dell'Associazione filatelica legnanese, inaugurata alle 15.30 di oggi, sabato 15 ottobre 2022, nella sede della Famiglia Legnanese in via Matteotti 3.

Annullo filatelico

A fare gli onori di casa sono stati il presidente dell'Afl Giorgio Brusatori e il presidente della Famiglia Gianfranco Bononi, presenti lo stesso Saronni, l'assessore alla Città bella e funzionale Marco Bianchi e il presidente dell'Unione sportiva legnanese 1913 Luca Roveda. Come da tradizione è stato attivato lo speciale ufficio postale dotato di annullo che quest'anno raffigura la sagoma di un ciclista che esulta per la vittoria accompagnata dalla scritta "40esimo anniversario vittoria italiana Campionati del mondo su strada Goodwood".

Beppe Saronni

Il campione ovviamente è Saronni, ma il regolamento di Poste Italiane non consente di raffigurare persone viventi. In mostra una collezione dedicata al ciclismo, ma anche alla Regina Elisabetta, agli Alpini nel 150esimo di costituzione del Corpo e tutte le cartoline celebrative realizzate per le mostre dell'Associazione filatelica legnanese dal 1956 a oggi. Come consuetudine infatti per ogni edizione della mostra vengono realizzate due cartoline celebrative a tiratura limitata.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Gli orari

Oggi l'esposizione sarà aperta al pubblico fino alle 19, domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. L'ingresso è libero.