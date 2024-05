Dopo l’annuncio della scorsa settimana che ha scosso profondamente tutta la comunità cittadina per il trasferimento dell’amato parroco don Giuseppe Marinoni a Saronno a partire dal prossimo 1 settembre, è arrivato ora l’annuncio di chi raccoglierà il suo testimone per proseguire così nel lavoro alla guida della comunità pastorale di Magenta.

Sarà don Federico Papini il nuovo parroco di Magenta

Si tratta di don Federico Papini, attualmente parroco di Fagnano Olona.

Dopo nove anni e al termine naturale del mandato affidatogli nel 2015, il parroco della località varesina e responsabile della Comunità pastorale è stato nominato infatti dall’arcivescovo Mario Delpini prevosto della città di Magenta, dove sarà responsabile di cinque parrocchie - riunite in Comunità pastorale - a partire dall’1 settembre prossimo.

Un addio da Fagnano Olona che era nell’aria e che è stato comunicato ai fedeli durante le messe vigiliari e festive dello scorso fine settimana in tutte le chiese. Don Federico Papini, classe 1973 e ordinato nel 1997, era arrivato a Fagnano dopo le esperienze a Lonate Pozzolo e a Lazzate come responsabile della pastorale giovanile: a Fagnano il primo mandato da parroco, chiamato a dare stabilità e certezze al percorso della comunità pastorale dopo i mandati interrotti dei suoi predecessori, don Giorgio Basilio e don Reginaldo Morlacchi.

Ad aspettarlo un incarico di grande impegno ma anche segno della fiducia riposta nelle sue doti umane e pastorali dalla Diocesi di Milano: dalle 13mila anime fagnanesi passerà ai 25mila abitanti di Magenta. Una nomina accolta da don Federico con emozione e gioia, pur nel dispiacere di chiudere i nove anni in valle Olona, dove è anche il decano.

«Ringrazio don Federico per il ministero svolto in mezzo a voi e per aver accettato con gioia questa nuova chiamata del vescovo - si legge nella lettera del vicario episcopale monsignor Luca Raimondi diffusa domenica - Ora non mi è ancora possibile comunicarvi il nome del vostro nuovo parroco ma sarà mia premura farlo non appena possibile».

Parroco che è già stato individuato e che arriverebbe da un incarico di pastorale giovanile, come fu per don Federico nel 2015, e dalla zona pastorale di Varese: l’annuncio è atteso a breve.

Le parole di don Federico e il ringraziamento a Fagnano

«Accolgo questa nuova chiamata anzitutto col dispiacere di un distacco: il cammino che abbiamo percorso, le esperienze condivise coi piccoli, i ragazzi e gli adolescenti, i giovani e gli adulti, gli anziani e le famiglie, coi confratelli preti e il diacono Cristoforo non si cancellano e restano incise profondamente nel mio cuore e nella mia memoria. Diventano bagaglio e dono prezioso per la mia vita di prete». Così don Federico ha voluto accompagnare la notizia con il suo messaggio, ricordando le gioie e anche le fatiche dei suoi nove anni a Fagnano, su tutte il tempo della pandemia, e confidando lo stupore per l’incarico di grande responsabilità che gli viene affidato e che lo attende a Magenta. «Certamente questa avventura pastorale a Fagnano, per me la prima come parroco e responsabile di una Comunità pastorale, resterà indelebilmente nel cuore e nella memoria come dono e grazia».

Se dunque il nome del successore di don Giuseppe è stato reso noto, non si può dire però lo stesso per quanto riguarda i sostituti degli altri due sacerdoti che lasceranno a fine agosto Magenta: i due coadiutori don Davide Fiori e don Carlo Lucini. Per questo si attendono per il momento notizie da parte della Diocesi.