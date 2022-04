Magenta

L'annuncio è arrivato nella serata di venerdì 1 aprile da parte del sindaco di Corbetta Marco Ballarini, promotore della lista

Viviamo Magenta esce allo scoperto e sabato prossimo, 9 aprile, presenterà il suo candidato sindaco.

Sarà corsa a 5: sabato 9 la presentazione del candidato sindaco di Viviamo Magenta

La lista promossa e sostenuta dal sindaco di Corbetta Marco Ballarini è uscita definitivamente allo scoperto annunciando che il prossimo weekend in piazza Liberazione alle 16.30 svelerà il suo candidato alla poltrona di primo cittadino.

Ad annunciare la discesa in campo ufficiale è stato proprio il sindaco Ballarini in un post sulla sua pagina Facebook nel quale ha riservato, tra l'altro, diverse stoccate all'attuale Amministrazione comunale magentina.

"Ci siamo - scrive Ballarini - Da sabato 9 aprile inizia un nuovo cammino per Magenta. É l'alba di un nuovo inizio per la politica della Città della Battaglia, finalmente al fianco dei cittadini magentini e non degli interessi personali e di consenso di un'amministrazione che nei fatti si è dimostrata inadeguata, inconsistente, impreparata. È ora di far ripartire e di far rialzare la testa a Magenta. A tutta Magenta. Viviamo Magenta sa bene cosa ci aspetta, sappiamo tutti che troveremo tante difficoltà e macerie lasciati dall'Amministrazione Calati - Del Gobbo - Gelli, ma noi siamo pronti per ricostruire insieme una Magenta Migliore!"

Quello di Viviamo Magenta sarà dunque il quinto candidato sindaco nella corsa allo scranno più alto del Consiglio Comunale della Città della Battaglia e si aggiungerà a Silvia Minardi per la coalizione civica Progetto Magenta, Enzo Salvaggio per il centrosinistra, Luca Del Gobbo per il centrodestra e Munib Ashfaq per La Nuova Italia.