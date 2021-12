Santo Stefano Ticino vince il titolo di Comune green

Il Comune di Santo Stefano Ticino nel 2020 ha aderito all’iniziativa Let’s Green! promossa da Gruppo CAP, l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano e in 132 comuni dell’hinterland, finalizzata a valorizzare i comportamenti sostenibili volti a dimostrare il proprio impegno nei confronti dell’ambiente. Grazie alla numerosa partecipazione e ai punti conseguiti dai cittadini e dalle famiglie, dalle scuole e dalle associazioni, ilComune è riuscito a scalare la classifica generale e ad aggiudicarsi così il titolo di “Comune green”, ricevendo un premio estremamente utile e importante per la comunità.

In particolare, al Comune di Santo Stefano Ticino è stata assegnata la fornitura e messa a dimora di alberi, tra i più efficaci rimedi per compensare l’emissione di CO2 e ridurre l’inquinamento, per dare vita a un’area verde che andrà a beneficio di tutta la comunità. Il valore economico del premio assegnato è di 15mila euro, e andrà a valorizzare l’area di proprietà comunale posta fra via della Stazione e via Caduti sul Lavoro, attraverso la piantumazione di circa 400 essenze.

Il lavoro di piantumazione sarà realizzato nelle prime settimane di dicembre in collaborazione con il PARCO NORD MILANO, che ha messo a disposizione le sue competenze e la sua esperienza. Unite a quelle dei tecnici della nostra Area Tecnica, daranno vita a un ambiente naturale da cui sorgerà tra qualche anno un “bosco urbano”, cui saranno collegati

progetti preesistenti, quali il frutteto e gli orti urbani, e progetti futuri, che andranno a coinvolgere il prezioso eco-sistema delle api, già in programma per il prossimo anno.

Il commento del sindaco Dario Tunesi

"Un grande risultato per il nostro Comune che si è impegnato molto in questa sfida, soprattutto in un momento difficile come questo, in cui la pandemia è stata protagonista delle nostre vite. Abbiamo portato a casa un premio importante, che andrà a beneficio di tutta la nostra comunità aiutandoci a rafforzare i nostri progetti a sostegno dell'ambiente. Tutto questo è stato possibile grazie alla grande partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle scuole. Vedere che l’impegno della nostra comunità ha portato il nome di Santo Stefano Ticino tra i primi classificati del concorso Let’s Green! di Gruppo CAP, è un segnale di speranza e di conferma del lavoro fin qui svolto da questa amministrazione. Un grazie a tutti quelli che hanno dato il loro contributo per l’impegno e per l’ottimo risultato ottenuto. Tutti insieme abbiamo fatto la differenza!”

Gruppo Cap soddisfatto

“Con Let’s Green! abbiamo voluto coinvolgere istituzioni e cittadini per dimostrare come tutti possano contribuire a salvaguardare l’ecosistema del nostro territorio, commenta Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP. E la risposta data dalle famiglie, dai giovani, dalle associazioni delle nostre comunità ha evidenziato la grande attenzione verso l’ambiente in cui viviamo. Ecco perché abbiamo deciso di donare alberi per riforestare gli spazi che ci circondano e che tra qualche anno saranno luoghi preziosi per noi e i nostri figli. Piantumare un albero, inoltre, ha una valenza globale: significa velocizzare il processo che ci deve portare alla carbon neutrality entro il 2050, grazie alla riduzione delle emissioni di gas serra e al contenimento della temperatura del pianeta”.