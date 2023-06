Santo Stefano Ticino ha festeggiato i 25 anni di sacerdozio di don Cristian

Santo Stefano Ticino in festa per i 25 anni di sacerdozio del parroco don Cristian Pina.

Domenica 11 giugno 2023 la comunità parrocchiale di Santo Stefano Ticino si è riunita per festeggiare il venticinquesimo anniversario di sacerdozio del parroco, don Cristian Pina. Alla Messa delle 11 hanno partecipato l’Amministrazione e le associazioni stefanesi, accompagnati dal Corpo Musicale G. Verdi e dalla Corale Stefanese.

Ha affermato don Cristian:

"Questi 25 anni, di cui 12 passati a Santo Stefano, sono passati tanto velocemente da non accorgersene nemmeno. Ho capito che non sono bravo io, ma è bravo il Signore, Lui è il sacerdote sommo e fedele. Per quanto riguarda il rapporto con la gente, la permanenza è fondamentale, si vedono crescere intere generazioni, e nel continuo cambiamento del nostro tempo, un po’ di stabilità nello stesso posto porta buoni frutti".