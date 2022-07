Sant'Ambrogio: una reggenza nel segno della continuità

Sant'Ambrogio ha rinnovato la propria reggenza.

Sant'Ambrogio cambia solo il gonfaloniere

Nella seduta di Consiglio della Contrada Gialloverde tenutasi ieri, lunedì 25 luglio 2022, sono stati rieletti, alla carica di gran priore Ermenegildo Pizzo, e alla carica di capitano Mattia Landi. Confermata la castellana Francesca Piazza. Proseguono il loro percorso anche lo scudiero Alessandro Ortica, la gran dama Rosanna Garavaglia e il vice gran priore Paolo Nicoletti. Unica novità Alessandro Bianchi che subentra nella carica di gonfaloniere a Matteo Bonetti.

E' già conto alla rovescia per la Cena del borgo

Sono già state annunciate le prime date degli eventi del nuovo anno paliesco della contrada di via Madonna delle Grazie: il 10 settembre la tradizionale Cena del borgo in via Giulini e il fine settimana del 23/25 settembre la Sagra del pesce nel maniero di contrada.