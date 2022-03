San Magno ufficializza Mattia Chiavassa come fantino della Provaccia 2022

Verso il Palio

Nella cena di sabato 12 al maniero di via Berchet, la contrada rossobiancorossa di Legnano ha riservato un caloroso benvenuto anche a Valter Pusceddu.

San Magno ha voluto dare uno speciale e caloroso benvenuto ai due fantini che vestiranno la giubba rossobiancorossa in questo 2022.

San Magno presenta il fantino della Provaccia

Un’atmosfera davvero scoppiettante ha contraddistinto la cena di sabato 12 marzo 2022 nel maniero di via Berchet. In vista delle corse di addestramento previste per l’indomani, un’onda di entusiasmo ha accolto gli ospiti tanto attesi: Valter Pusceddu e Mattia Chiavassa, che è stato ufficialmente presentato dal capitano Alessandro Zanovello alla contrada come il fantino che correrà per San Magno alla Provaccia. Una serata all’insegna della carica e della determinazione: la combinazione perfetta per dare al meglio il via alla stagione paliesca 2022.

Nella foto di copertina: il fantino Mattia Chiavassa e il capitano di San Magno Alessandro Zanovello