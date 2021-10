San Magno, Alessandro Zanovello nominato capitano

Cambio al vertice

Ora spetterà a lui scegliere castellana e scudiero della contrada del centro di Legnano.

San Magno, la contrada ha scelto il proprio nuovo capitano: è Alessandro Zanovello.

San Magno ha presentato il nuovo capitano

Nominato dal Consiglio martedì 28 settembre 2021, è stato presentato nella serata di mercoledì 29 durante l’assemblea dei contradaioli riunita a conclusione dell’anno paliesco appena trascorso, nel rispetto delle misure sanitarie legate alla pandemia. L’ordine del giorno prevedeva l’approvazione delle relazioni finanziaria e morale dell’anno appena trascorso e la presentazione ufficiale del nuovo capitano.

Il "grazie" commosso di Albertalli

Molto sentito l’intervento di Giacomo Albertalli, capitano uscente, che ha ringraziato commosso l’assemblea per aver avuto l’onore di servire la contrada. Le cariche di castellana e scudiero saranno indicate dal capitano e confermate nel prossimo consiglio, in calendario per mercoledì 6 ottobre.

Nella foto di copertina: l'assemblea dei contradaioli rossobiancorossi