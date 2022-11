"Salviamo il Parco Agricolo Sud Milano": sindaci in protesta al Pirellone

Si è svolta stamani, martedì 22 novembre 2022, a Palazzo Pirelli la protesta dei sindaci contro il progetto di legge per trasferire la governance del Parco Agricolo Sud Milano sotto Regione Lombardia.

La protesta dei sindaci per "salvare il Parco Agricolo Sud Milano"

Anche dopo l'approvazione in Commissione Regionale agricoltura del progetto di legge per trasferirne la governance sotto Regione Lombardia, il presidente del Parco Daniele Del Ben e molti primi cittadini dei 61 Comuni dell'Ente pensano che ci siano ancora delle possibilità per fermare il tutto.

Per questo hanno organizzato una manifestazione sotto il Pirellone, che è andata in scena stamani.

Le parole del presidente Del Ben

Ha spiegato il presidente del Parco, Daniele Del Ben, ex sindaco di Rosate:

"Noi siamo molto preoccupati e per questo faremo un presidio sotto Regione Lombardia il giorno in cui il progetto verrà portato in aula. Con ogni probabilità servirà a poco, ma vogliamo far conoscere a chi ha pensato a queste norme in questa maniera arrogante e senza nessun tipo di confronto con chi il parco lo vive veramente".

"Temo una paralisi del Parco"

Ha continuato Del Ben: