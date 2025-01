Salviamo il paesaggio, via alla campagna per l'acquisizione di beni privati in stato di abbandono

Da pochi giorni il Forum Salviamo il Paesaggio ha avviato una nuova campagna nazionale per suggerire a tutte le amministrazioni comunali italiane la possibilità di utilizzare uno strumento normativo in grado di fronteggiare il fenomeno degli immobili abbandonati nel proprio territorio e incidere su una situazione che vede quasi un terzo degli edifici esistenti in Italia in condizione di inutilizzo o degrado. A Casorezzo, in particolare, sono state individuate alcune priorità a cui prestare attenzione.

Lo strumento messo a punto dall'Amministrazione comunale di Terre Roveresche

Lo strumento si compone di un Regolamento comunale basato su una corretta applicazione dell'articolo 42 della Costituzione Italiana relativo alla “funzione sociale” che la proprietà privata deve assicurare alla collettività. Con la consulenza di Paolo Maddalena - Vice Presidente Emerito della Corte

Costituzionale e la collaborazione del Sindaco di Terre Roveresche (PU) – comune marchigiano che ha adottato il regolamento già dal 2017- abbiamo provveduto a sintetizzare i passi che ognuna delle nostre amministrazioni comunali potrebbe effettuare. Questa azione ha lo scopo di diffondere tra gli amministratori pubblici un’informazione che riteniamo importante e segnalare un possibile esempio da imitare.

Le priorità casorezzesi

Relativamente alla situazione casorezzese, hanno spiegato i promotori dell'iniziativa, "ci permettiamo di indicare alcune priorità che, a nostro avviso, potrebbero essere interessate all'azione proposta che risolverebbe delle annose questioni presenti sul territorio comunale quali le aree industriali ex-Giori, ex Zucchi e il cineteatro parrocchiale; gli immobili Mudura e altri con valenza storica situati in via Busto Garolfo e via Inveruno.

Le coordinate per poter aderire al progetto

Per ogni approfondimento potete contattare direttamente il nostro Alessandro Mortarino - alessandro.mortarino@libero.it - 333 7053420.