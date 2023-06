Salvato dalla Polizia Locale un giovane Gheppio

Ritrovato un Gheppio europeo in via per Buscate a Castano Primo: sul posto sono arrivati i poliziotti che lo hanno trasportato in un luogo sicuro per curarlo.

Salvato un Gheppio in difficoltà

Tra i rapaci facilmente visibili nelle campagne lombarde c’è senza dubbio il Gheppio, uno tra i più piccoli falchi noto per le sue abilità di volo, tra cui annovera il cd.“ spirito santo”, una capacità incredibile, utilizzata anche per cacciare le piccole prede di cui si nutre che gli permette di restare fermo in aria battendo velocissimamente le ali ed osservare dall’alto quanto avviene a terra.

Nella mattinata di ieri uno di questi esemplari, un giovane maschio, veniva ritrovato in visibile stato di sofferenza da una cittadina sulla via per Buscate a Castano Primo. La donna allertava prontamente le forze dell’ordine e sul luogo giungeva una pattuglia della Polizia locale del Comando Intercomunale, ove uno degli operanti esperto di fauna selvatica prendeva in consegna l’animale presumibilmente rimasto vittima di un trauma da impatto.

Tornerà in natura

Immediatamente gli agenti ne predisponevano il trasporto presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica LIPU di Pontevecchio di Magenta, “La Fagiana”, ove soccorso veniva anche confermata la diagnosi.

Lieto fine quindi per il piccolo rapace che ripresosi resterà presso il CRFS per un periodo di osservazione e successivamente sarà reimmesso in natura.